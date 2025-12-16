“Adolescencia” Una mirada desde la neurociencia", un libro de Teresa Torralva

¿Cómo entender antes de juzgar, guiar sin controlar y a aprender a estar cerca? La licenciada en psicología y doctora en Medicina por la Universidad Favaloro, Teresa Torralva, en diálogo con Nunca es Tarde, aseguró que "este libro invita a entender antes de juzgar a los adolscentes; guiar sin controlar y a aprender a estar cerca, incluso cuando los chicos parecen estar lejos".

Torralva, además, remarcí que "la adolescencia es una etapa de intensidad y transformación. El cerebro acelera su desarrollo emocional, pero los moderadores del control aún se están afinando. Con la potencia de una Ferrari y los frenos de una bicicleta, los adolescentes viven con impulso, curiosidad y una búsqueda constante de autonomía. Hoy, además, crecen conectados a una pantalla que amplifica cada experiencia, acelera los ritmos y exige una nueva forma de presencia adulta".

La psicóloga propone una mirada desde la neurociencia para acompañar sin miedo ni prejuicios, con límites claros, empatía y confianza a nuestros adolescentes.