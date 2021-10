Admiten casacion por el habeas corpus de la Lof Quemquemtrew

Desde las asambleas que integramos la UAC Ch ponemos en conocimiento de les vecines que en el dia de la fecha se declaró formantemente admisible el recurso de casación presentado en relación al habeas corpus por la Lof Quemquemtrew. Recordamos que el mismo tiene como propósito resguardar la vida y la integridad tanto de aquellos que componen la Lof como de las personas que sostienen el acampe humanitario en la Cuesta del Ternero, solicitando "garantizar la libertad física, de circulación, la vida e integridad física de integrantes de la Lof Quemquemtrew, actualmente privadas ilegalmente de su libertad -secuestradas de manera extorsiva- en su territorio ancestral -transformado en un verdadero campo de concentración- y sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes -privadas de alimento, abrigo, comunicación, acceso a la salud, acceso a la justicia-". A tal fin se solicita ademas la desmilitarización de la zona y el cese de la manipulación de los procesos penales en curso con fines de persecución político-ideológica. Desde las asambleas que integramos la UAC Ch ponemos en conocimiento de les vecines que en el dia de la fecha se declaró formantemente admisible el recurso de casación presentado en relación al habeas corpus por la Lof Quemquemtrew. Recordamos que el mismo tiene como propósito resguardar la vida y la integridad tanto de aquellos que componen la Lof como de las personas que sostienen el acampe humanitario en la Cuesta del Ternero, solicitando "garantizar la libertad física, de circulación, la vida e integridad física de integrantes de la Lof Quemquemtrew, actualmente privadas ilegalmente de su libertad -secuestradas de manera extorsiva- en su territorio ancestral -transformado en un verdadero campo de concentración- y sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes -privadas de alimento, abrigo, comunicación, acceso a la salud, acceso a la justicia-". A tal fin se solicita ademas la desmilitarización de la zona y el cese de la manipulación de los procesos penales en curso con fines de persecución político-ideológica.

El habeas corpus presentado originalmente fue rechazado luego de varios días por el Juzgado Multifuero Nº 11 a cargo del juez Marcelo Mucillo, motivo por el cual realizamos esta apelación al tribunal de Casación de Viedma.

Ante esta apelación el mismo juzgado decide conceder el recurso de Casación y remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia.

A un mes de realizado el violento operativo que implicó el desalojo encubierto y forzoso de parte de la comunidad, la situación no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado: no sólo porque continúa la prohibición de acercar alimentos y abrigo al territorio recuperado, si no porque se ha vuelto mayor el hostigamiento con el envio de fuerzas federales a pedido de la gobernadora Carreras y avalado por el gobierno nacional. A esto se suma el despliegue de una campaña mediática racista, de estigmatización y criminalización, que apela una vez más a la construcción del pueblo mapuche como enemigo interno. El uso del mote "terrorista" profundiza la herida colonial que supuso el genocidio fundante de este estado nacional y contra la que se levantan las comunidades que vuelven a la tierra para seguir resistiendo como pueblo.

Casi dos centenares de firmas de particulares y organizaciones sociales, politicas y de derechos humanos acompañarán la presentacion del recurso ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que tiene en sus manos ahora la posibilidad de establecer un marco de cordura y respeto por los derechos humanos en el vínculo entre la lof Quemquemtrew y el gobierno provincial.