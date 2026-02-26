Adiós al encierro: trasladan a Europa a dos osos y una tigresa del ex Zoo de Luján

En un operativo histórico que marca un nuevo capítulo para el bienestar animal en la provincia, este lunes comenzó el traslado de tres grandes ejemplares que permanecían en el predio del ex Zoológico de Luján. El destino final fue la libertad controlada en santuarios especializados de Europa, lejos de las jaulas donde pasaron gran parte de sus vidas.

La directora de Programas de Four Paws (ONG de bienestar animal), Luciana D´Abramo, en diálogo con 100% Nora, contó que "son 3 animales hermosos. Hablamos de Gordo (16 años), un oso pardo, 350 kg, que sufría obesidad severa por sedentarismo y falta de espacio. También está Florencia (17 años), una osa parda que vivía en un recinto de concreto con una pileta mínima. Y finalmente Flora (10 años), una tigresa de Bengala, que estaba en una jaula de solo 2x2 metros".

Los osos viajaron en un avión de carga (Lufthansa Cargo) hacia Sofía. La tigresa viajó en un vuelo comercial hacia Ámsterdam, monitoreada por especialistas.