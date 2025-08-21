"Adentro": una novela que aborda la salud mental sin estereotipos

En diálogo con Adrián Noriega, en Nunca es tarde, la periodista y escritora dio detalles de su libro, un relato crudo de la vida de un grupo de internos en un neuropsiquiátrico que busca "una verdad emocional".

En la charla, Mercedes Funes advirtió que “la locura hoy manda” y que “el tiempo volvió actual” su obra atento a los datos que dan cuenta que 3 de cada 10 argentinos sufren algun problema de salud mental después de la pandemia.

Consideró su novela “entretenida” y convocó a leerla porque, dijo “te va a atrapar” en un contexto donde existe un “límite difuso entre la cordura y la locura”.

Sobre cómo nace la idea de escribir “Adentro”, la periodista detalló que “lo encaré en un taller de escritura”, en un intento por responder la pregunta “¿me estaré volviendo loca?”.

"A cualquier mina que está bien plantada en la vida le hacen preguntas como esa", lamentó la escritora que anhela que su obra también llegue al cine.