Además de senadores y diputados Santiago del Estero elegirá gobernador y vice y legisladores provinciales

Santiago del Estero renovará este año tres bancas en la Cámara de Diputados, otras 3 en el Senado y al mismo tiempo, la provincia elige gobernador y vice, 40 legisladores provinciales, 137 comisionados municipales y dos intendentes.
En este marco Nicolás Yacoy entrevistó a Tomás Figueroa, Presidente de La Libertad Avanza en la provincia y candidato a senador nacional, quien recordó que El Frente Cívico lleva 20 años en el Poder; arrancó con un acuerdo con el radicalismo y terminó con el justicialismo.
"Javier Milei es disruptivo en todas sus formas así que confiamos que también pueda lograr cambiar la forma de gobierno en Santiago del Estero; en los últimos 20 años hemos sido el furgón de cola de Buenos Aires y no se han defendido los derechos de los santiagueños".
"El oficialismo vuelca todo el aparato estatal a los fines partidarios y electorales y la gente está desanimada".
"En Santiago del Estero sobra la plata, esta provincia recibe 4,3 puntos de coparticipación federal lo mismo que reciben Salta o Mendoza, 200 mil millones de pesos por mes sólo de eso y la plata está en el Banco; la gente valora que Javier Milei quiera cuidar la plata porque acá vemos cómo se derrocha".
Etiquetas: Nicolás Yacoy, Santiago del Estero, Tomás Figueroa, Viva la pepa