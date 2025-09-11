Además de senadores y diputados Santiago del Estero elegirá gobernador y vice y legisladores provinciales

Santiago del Estero renovará este año tres bancas en la Cámara de Diputados, otras 3 en el Senado y al mismo tiempo, la provincia elige gobernador y vice, 40 legisladores provinciales, 137 comisionados municipales y dos intendentes.

En este marco Nicolás Yacoy entrevistó a Tomás Figueroa, Presidente de La Libertad Avanza en la provincia y candidato a senador nacional, quien recordó que El Frente Cívico lleva 20 años en el Poder; arrancó con un acuerdo con el radicalismo y terminó con el justicialismo.