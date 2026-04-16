Adalberto Agozino: “El alto el fuego en oriente medio es muy precario”

En diálogo con Hernán Mundo, el analista internacional se refirió al anuncio del presidente Donald Trump, quien aseguró que el alto el fuego entre Israel y el Líbano incluye a Hezbollah y dijo que un acuerdo con Irán “está cerca”.

“Este alto el fuego es muy precario y debe ser tomado con prudencia porque en algunas oportunidades estas situaciones son utilizadas por los contendientes para reagrupar sus fuerzas y volver a las acciones".

"Tanto Irán como Hezbollah están recibiendo apoyo externo y eso es una realidad".

“No soy muy optimista porque Estados Unidos sigue enviando buques y tropas a la zona y eso demuestra que no confía mucho en el final de las negociaciones ni en que las defensas de Irán estén tan debilitadas como dice. En definitiva hablamos de paz pero nos preparamos para la guerra”.

“No veo que estemos ante el inicio de un proceso de paz que le de estabilidad a la región”.