Adabel Guerrero: entre el glamour de Sex y "El Barro"

La bailarina clásica, actriz, modelo y vedette conversó con el equipo de 100% Nora sobre su rol en la exitosa seria "En el barro".

Guerrero contó brevemente algunos detalles de la complicada vida de su hermano, quien se encuentra privado de su libertad desde hace varios años por diversos hechos delictivos.

“Sentí que en algún momento el personaje me era cercano por todo lo que me tocó vivir con mi hermano que está detenido”. “No me considero una chica modelo, aunque si llamativa y este desafío me saca de ese lugar y me lleva a uno muy diferente”.

Por otra parte la vedette fue consulktada sobre su rol en la obra "Sex" de José María Muscari y aseguró que en ella es "otra persona" muy diferente al protagonisa de la serie televisiva.