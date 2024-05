Ad aprile inflazione +8,8 per cento su mese

Ad aprile l'indice dei prezzi al consumo in Argentina (Ipc) è cresciuto dell' 8,8 per cento sul mese, arrivando a un incremento del 289,4 per cento su anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Indec). Il dato mensile rappresenta una diminuzione di 2,2 punti percentuali rispetto a quello registrati a marzo, quando l'Ipc aveva raggiunto l'11 per cento. Su anno si rileva invece un leggero incremento rispetto al 287,9 per cento dello scorso mese. I maggiori aumenti si sono registrati nei comparti Abitazioni, acqua, elettricità, gas ed altri combustibili (35,6 per cento) e comunicazione (14,2 per cento). Durante i primi quattro mesi del 2024 l'indice ha raggiunto un 65 per cento. Il governo del presidente Javier Milei, il cui programma di forti liberalizzazioni ha tra gli obiettivi principali proprio la lotta all'inflazione, ricorda che si tratta della prima volta dall'ottobre del 2023 che l'aumento mensile dei prezzi è a una sola cifra.

In più, il paniere della cosiddetta "inflazione di fondo", il gruppo di prodotti non regolati o che non presentano volatilità stagionali, è cresciuto del 6,3 per cento su base mensile, miglior prestazione da gennaio 2023.

Il "forte" calo registrato negli ultimi mesi, scrive il ministero delle Finanze ricordando che i dati sono costantemente più bassi alle previsioni degli analisti, è frutto del "programma economico implementato a dicembre, i cui pilastri sono l'equilibrio fiscale, il risanamento del bilancio della Banca centrale e lo sviluppo di misure di deregolamentazione e riduzione dei costi per il settore privato".

