Acusan formalmente al sospechoso de intentar asesinar a Trump

Cole Thomas Allen, el hombre de 31 años que este sábado trató de atentar contra el presidente de EE UU, Donald Trump, está compareciendo ante un tribunal federal de Washington, que le ha leído los cargos de los que se lo acusa. Finalmente, son tres: atacar a un agente federal, usar un arma de fuego para cometer un delito violento e intentar asesinar al presidente, delito este último que puede ser castigado con cadena perpetua.

Por este tema, el corresponsal Ruperto Romero, en diálogo con Segundo Round, dijo que "al acusado ya se le presentaron cargos. El FBI está investigando el lugar donde estaba hospedad, en el estado de California".

Romero, además, agregó que "fue una situación que alarmó muchísimo a las autoridades estadounidenses. Se está evaluando la posibilidad de que Donald Trump use chalecos antibalas en eventos públicos y organizar este tipo de galas en lugares más reservados, con accesos más controlados".

Este evento se suma al historial de amenazas contra Trump, destacando el ataque previo del 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania, donde el tirador Thomas Matthew Crooks logró herirlo levemente en la oreja derecha antes de ser abatido.