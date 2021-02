Acuña: “Llegó el momento en el que los empresarios tienen que ganar menos”

El cotitular de la CGT, Carlos Acuña, se mostró a favor de un acuerdo de precios y salarios, que impulsa el Gobierno Naciona, y afirmó que “llegó el momento en el que los empresarios tienen que ganar menos”. “Ganarán menos, pero después van a ganar más con un crecimiento en el consumo”.

“Que haya demanda, significa que haya producción. Si hay producción, habrá más puestos de trabajo. Si este acuerdo no funciona, no habremos aprendido nada”, sostuvo, y agregó: “Hay que entender que los trabajadores deben tener poder adquisitivo para que se reactive el consumo. Los salarios deben ir ganándole gradualmente a la inflación. Si no, iremos siempre en el mismo camino”.

“Hace años que los salarios no le ganan a la inflación”, dijo Acuña pero adelantó que los gremios serán prudentes con sus demandas. Además, dijo que “no estaría mal firmar una parte primero de las paritaria y después ver cómo viene la inflación”.