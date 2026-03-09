“Acumulación de riesgo”: pequeños desajustes que ponen en jaque la salud

En medicina hablamos de “acumulacion de riesgo”: esos pequeños desajustes que, sostenidos en el tiempo, terminan pasando factura a la salud. No son irreversibles y pueden evitarse moviéndose todos los días, durmiendo 7 u 8 horas, controlando la presión, la glucosa y el colesterol y reduciendo el estrés crónico. La longevidad no es solo sumar años, sino llegar a los 65 con la menor carga de enfermedad posible.

Por este tema, el especialista en medicina interna, Marcelo Suárez, en diálogo con Segundo Round, sostuvo que "siempre hay que cuidarse; es una tarea para toda la vida".

Suárez, además, remarcó que la acumulación de riesgo es el proceso por el cual pequeños hábitos negativos o descuidos de salud, que parecen inofensivos por sí solos, se suman con el tiempo hasta provocar una enfermedad grave.