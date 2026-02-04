Acuerdos prenupciales: ¿Qué contemplan y cómo funcionan?

Tanto en nuestro país como en el resto del mundo, desde deportistas de elite hasta artistas y magnates suelen recurrir a este recurso para preservar sus bienes en caso de que la relación marital llegue a su fin. Nora Briozzo, en “100% Nora”, dialogó con la abogada especialista en Derecho de Familia y Sucesiones sobre estos instrumentos legales.

La Dra. Gabriela Jacquin explicó que “en Argentina son cada vez más comunes” los contratos prenupciales no sólo entre gente famosa sino también “empresarios y profesionales”.

"En el 2024 de tres casamientos, uno hizo prenupcial".

Aclaró que estos acuerdos tienen algunas “limitaciones” pero que “la diferencia más grande es respecto al régimen patrimonial”.

También, la abogada dio detalles de “las compensaciones económicas” que pueden solicitarse.

"Yo lo que propongo es un nuevo paradigma del matrimonio inteligente", explicó, "casarse con los ojos abiertos entendiendo que además del amor, en realidad el matrimonio es un contrato con consecuencias patrimoniales" .

En la Argentina, los acuerdos son legalmente posibles desde 2015, a partir de las modificaciones introducidas al régimen matrimonial en el actual Código Civil y Comercial.