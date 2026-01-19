Acuerdo Mercosur–Unión Europea: "Es histórico, da unas posibilidades tremendas"

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea vuelve a ocupar un lugar central en la agenda internacional, con expectativas puestas en su potencial para fortalecer el comercio, promover inversiones y profundizar la relación política entre ambos bloques.

Eran Nagan, embajador adjunto de la Unión Europea en la Argentina, dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó la relevancia del acuerdo como una herramienta de largo plazo para consolidar vínculos económicos y políticos entre las dos regiones.

"El sábado fue un día histórico, es un momento de esperanza y mucho optimismo en la relación entre Europa y el bloque Mercosur, entre Europa y Argentina", expresó.

El acuerdo prevé la eliminación progresiva de aranceles para una amplia proporción del comercio bilateral, lo que podría facilitar el acceso de productos del Mercosur al mercado europeo y, a la vez, ampliar la llegada de bienes y servicios europeos a Sudamérica.

"Es un acuerdo que da unas posibilidades tremendas para mayor acceso al mercado europeo para la industria y agricultura argentina", destacó Nagan.

Además del aspecto comercial, el tratado incluye capítulos vinculados a desarrollo sostenible, cuidado del ambiente, derechos laborales y cooperación política. Estos puntos son centrales para la Unión Europea y forman parte de los debates internos que aún continúan en algunos países miembros antes de la ratificación definitiva.

"Es una señal geopolítica muy fuerte en el contexto en el que estamos", agregó.

En el caso de la Argentina, el acuerdo es visto como una oportunidad para diversificar exportaciones, atraer inversiones y mejorar la inserción internacional, aunque especialistas advierten que los beneficios no serán inmediatos y dependerán de la capacidad productiva, la competitividad y las políticas de acompañamiento que se implementen a nivel local.