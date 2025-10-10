Acuerdo entre Israel y Hamas: "Se abrió una luz aunque aún no se resuelve el problema de fondo"

El analista internacional y director del observatorio de seguridad y defensa de la UCEMA Alejandro Corbacho hizo un análisis en el programa de Hugo Macchiavelli sobre un primer acuerdo entre Hamas e Israel tras el acuerdo propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto bélico en la Franja de Gaza.

"El conflicto ha llegado a un punto de maduración importante, en el cual la totalidad de las partes aceptaron a un tipo de acuerdo. Para que Israel aceptara fue clave la liberación de los rehenes que están vivos, y ese es un punto fundamental para la política de ese país", mencionó.

Además el analista advirtió que hubo "presión hacia las distintas partes" para que se aceptara esta situación. "Se abrió una luz en todo esto, no se resuelve aún el problema de fondo. Por lo menos hay un cese del fuego, termina el martirio para la gente de Gaza, para la gente de Israel ya que la sociedad sostiene la guerra con sus Fuerzas Armadas; y veremos cómo se avanza en responder al problema de fondo que es la gran discusión".