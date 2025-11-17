Acuerdo con Estados Unidos: ¿qué impacto tendrá en la economía argentina?

Argentina y Estados Unidos anunciaron recientemente (noviembre de 2025) un acuerdo marco de comercio e inversión que busca redefinir la circulación de bienes e inversiones y profundizar la alianza estratégica entre ambos países.

El diputado nacional, Fernando Iglesias, en diálogo con Viva la Pepa, dijo que "se espera que el acuerdo genere un marco más predecible y con reglas claras, lo que podría atraer una mayor inversión extranjera directa de empresas estadounidenses".

Respecto del Acuerdo entre la Unión Europe y el Mercosur, Iglesias remarcó que "el acuerdo habilitaría un acceso preferencial a un mercado de más de 400 millones de consumidores de la UE. Yo vengo trabajando hace mucho tiempo por este acuerdo que esperemos que se formalice en poco tiempo".

Por otro lado, el gobierno argentino formalizó la postulación de Fernando Iglesias como embajador del país ante la Unión Europea (UE), cargo que también incluye la representación ante Bélgica y Luxemburgo.