Acuerdo comercial con Estados Unidos: ¿cómo impactará en el mercado de los vehículos?

El acuerdo comercial entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump tendrá un impacto directo en el mercado automotor. Argentina se comprometió a eliminar barreras clave que dificultaban la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos. El director de Autoblog Argentina Carlos Cristofalo, en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli, habló sobre este tema en Radio Nacional.

"Aún se necesitan un montón de definiciones, pero respecto a los vehículos que llegan de Estados Unidos se puede anticipar que habrá una especie de vía rápida para la aprobación, homologación y validación de los modelos norteamericanos que se comercializan en nuestro país", mencionó.

Cristófalo dijo que entre los datos conocidos ayer es que de los autos importados de Estados Unidos, que ya cuenten con certificaciones de seguridad y de emisiones ambientales desde su país de orígen" no deberán validarlo en Argentina. "Esto se viene trabajando en el mercado automotor; es burocracia", agregó.