El presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), Sebastián Beato, habló con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional sobre el nuevo acuerdo comercial automotor entre Argentina y Ecuador y destacó el impacto que puede tener para la industria nacional.

“Es un avance, es muy positivo un acuerdo de aranceles entre dos países”, sostuvo Beato, quien explicó que la reducción de aranceles permitirá que los vehículos fabricados en Argentina vuelvan a ingresar al mercado ecuatoriano a precios más competitivos.

El titular de ACARA señaló que el acuerdo fue impulsado con el acompañamiento de distintos sectores de la cadena automotriz, el Gobierno nacional, ADEFA y los fabricantes de autopartes.

“Argentina va a empezar a exportar autos a Ecuador. Puntualmente es una baja de arancel a los autos argentinos vendidos a Ecuador”, afirmó.

Beato consideró que la apertura del mercado ecuatoriano podría generar un efecto positivo sobre toda la cadena de valor.

“Si la industria nacional empieza a fabricar más autos, va a tener mayor competitividad y esperemos que eso le venga bien al mercado interno”, señaló.

Además, remarcó que el acuerdo alcanza a los vehículos que actualmente se fabrican en el país y no solamente a modelos híbridos o eléctricos.

En ese sentido, planteó que un aumento de la producción podría permitir reducir costos y mejorar los precios para los consumidores.

“Nosotros somos la última milla. Esperemos que la industria fabrique más y, si fabrica más, va a tener mejor precio. Si tiene mejor precio, nos va a llegar a nosotros y nosotros vamos a llegar a la calle”, concluyó.