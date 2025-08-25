Acuerdan una nueva forma de aplicar la vacuna del Covid: a quiénes y cada cuánto

Las tasas de vacunación sufrieron en el último tiempo una caída generalizada, pero en el rubro Covid la caída fue mayor. Se trata de la necesidad de unificar las indicaciones para las vacunas contra el Covid y la antigripal, con el foco puesto en la población en edad pediátrica hasta los 4 años inclusive y en adultos mayores a partir de los 65 años, además de personal de salud, gestantes y personas de 5 a 64 años con factores de riesgo. Ana Ceballos, infectóloga y pediatra miembro de la CONAIN, en diálogo con Diego Ramos, habló sobre este tema en Radio Nacional.

"Tenemos un muy buen calendario de vacunación pero este sirve cuando llega a la población. Las vacunas salvan vidas. Hay que seguir vacunándose", dijo. "El Covid vino para quedarse. No con el impacto que tuvo en la pandemia. Pero hay que recordar que dentro de las vacunas que provee el Estado, está la del Covid", agregó.

Embarazadas, mayores y personas con inmunocomprometidas deben aplicarse la dosis con periodicidad. "Estas personas tienen riesgo y necesitan hacerlo. Los que no tienen compromisos severos pero enfermedades crónicas, debe hacerse un refuerzo a los 6 meses y luego una dosis anual, igual que la de la grupe", advirtió.

"No hay ningún problema para la vacunación simultánea de las vacunas del Covid y la de la gripe", agregó.