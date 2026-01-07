Acuerdan un REPO con bancos internacionales por US$ 3.000 millones

Así lo concertó el Banco Central de la República Argentina con seis bancos internacionales de primera línea a un plazo de 372 días.

La operación de pase pasivo (REPO) se realizó utilizando parte de su tenencia de títulos BONAR 2035 y 2038, a una tasa de interés equivalente a 7,4 por ciento anual.

El BCRA recibió ofertas por US$ 4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado de US$ 3.000 millones.

A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, se decidió no ampliar el monto adjudicado, aclaró el organismo.

El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible, destacó.

Esta operación se enmarca en el conjunto de medidas implementadas por el BCRA desde el inicio de la gestión, orientadas a fortalecer las reservas internacionales del país.

Y rtifica su capacidad para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país.