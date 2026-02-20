Actualidad DX y todas las novedades radiales

La histórica Radio Damasco fue protagonista de una emotiva ceremonia en la Ópera de la capital siria, donde se anunció su renovación integral.

La iniciativa busca devolverle el brillo a una de las estaciones más antiguas del mundo árabe y reafirmar su papel como puente cultural y medio satelital a través de Nilesat.

Según informes de RTVE, la radio volvió a escucharse en la Franja de Gaza tras un largo silencio provocado por la destrucción de infraestructuras.

De las más de dos decenas de emisoras que operaban antes del conflicto —unas 23 estaciones—, la mayoría fueron silenciadas o desmanteladas. No obstante, se destacó el retorno de señales como Zaman FM, que retomó emisiones para brindar información de servicio público, salud y educación a una población desplazada, demostrando la resiliencia del medio frente a la devastación.

En el espectro de la onda corta, la actividad fue intensa. Radio Amhara mantuvo sus transmisiones y se consolidó como una fuente vital de noticias regionales en el Cuerno de África.

Desde Guam, Adventist World Radio continuó su labor de difusión hacia Asia en diversos idiomas minoritarios, aprovechando su estratégica ubicación en el Pacífico para llegar a zonas donde la información es escasa.

A su vez, La Voz de Indonesia sigue siendo un faro en onda corta, con presencia internacional para difundir la cultura y la actualidad del archipiélago.

En Canadá, las crecientes tensiones políticas y el auge de movimientos independentistas en la provincia de Alberta, con rumores de referéndum para 2026, trajeron a la memoria la desaparición de señales icónicas de la región.

Se recordó con especial nostalgia a CKMX (1060 AM) de Calgary, emisora de gran potencia que durante décadas fue la voz del oeste canadiense y que cesó sus transmisiones recientemente, dejando un vacío en la identidad radial de una provincia que hoy busca un nuevo rumbo político.

Estos y otros temas forman parte de Actualidad DX.com.ar, el programa conducido por Juan Sixto y Arnaldo Slaen en la emisión en español de RAE.