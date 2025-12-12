Actualidad DX, el mundo del diexismo en RAE

Como cada viernes, Arnaldo Slaen llega a la emisión en español de RAE para compartir un panorama actualizado de la actividad diexista en el mundo.

En diálogo con Juan Sixto, ofrece un viaje sonoro que invita a descubrir nuevas radios, revisar tendencias y reconocer señales que marcan el pulso del dial internacional.

En esta edición, avanzamos sobre la banda tropical de 60 metros, un clásico para quienes siguen estas frecuencias. Además, repasamos algunas novedades del dial latinoamericano, con emisoras que cambiaron horarios, potencias o formatos.

Una vez más, RAE comparte este espacio para que la comunidad diexista siga conectada.