Actualidad DX con todas las novedades radiofónicas

Como cada viernes, la emisión en español de RAE abre una ventana al apasionante mundo del diexismo. Arnaldo Slaen acerca todas las novedades del dial y, junto a Juan Sixto, propone un recorrido atento y didáctico por las distintas frecuencias, con análisis y actualidad de la radiodifusión internacional.

A lo largo del programa, el intercambio se completa con la escucha de fragmentos de emisoras de distintas partes del mundo, un recurso que permite ilustrar y profundizar los temas abordados, y que invita a la audiencia a afinar el oído y descubrir cómo suena la radio más allá de las fronteras.