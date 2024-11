Actualidad DX

Nuestro espacio dedicado al diexismo de cada viernes, bajo la batuta del gran Arnaldo Slaen, contó con diferentes informaciones del mundo de la radiodifusión.

Entre ellas, conocimos lo que ocurrió con la emisora pública de Liechtenstein, las nuevas propuestas radiales que aparecieron en Chile y México, y presentamos un informe especial sobre el servicio de mensajería rural brindado en la Patagonia argentina por las diferentes estaciones de Radio Nacional emplazadas en esa región de nuestro territorio.

Durante esta emisión, destacamos el servicio “Mensajes al Poblador Rural”, que se emite a través de frecuencias de AM de Radio Nacional en toda la Patagonia.

Este servicio es una herramienta de comunicación que permite a los pobladores rurales de zonas aisladas enviar y recibir mensajes. Las emisiones pueden durar diez, quince o veinte minutos, de acuerdo a la cantidad de mensajes; puede emitirse hasta cinco veces por día según cada señal.

Tienen diferentes denominaciones: en la LRA 17 Zapala (AM 710) se llama “Boletín comunitario y radio clasificados”; “Avisos y mensajes al poblador de la zona rural” en LRA 54 Ingeniero Jacobacci (AM 1370); “Gauchaditas” en LRA 11 Comodoro Rivadavia (AM 670); o “Servicio rural” en LRA 56 Perito Moreno (AM 860), por citar algunos ejemplos.