Actualidad DX

En la emisión en español de RAE seguimos recorriendo el dial del planeta junto a nuestro especialista en diexismo, el Dr. Arnaldo Slaen, quien nos acerca información actualizada y novedades sobre señales de onda corta, onda media, FM y transmisiones en DAB.

En esta entrega, compartimos audios de Galei Tzahal, la radio militar israelí que sale del aire. Además, repasamos la situación actual de Radio Polonia que vuelve al aire en la onda corta, analizamos las transmisiones de Radio Budapest y nos detenemos en el panorama de Radio Pilipinas.

Para completar el recorrido, Arnaldo suma sus sugerencias de escucha para este fin de semana, con frecuencias, horarios y recomendaciones ideales para quienes quieran encender el receptor y viajar sin moverse de casa.