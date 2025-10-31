En Actualidad DX.com.ar conocimos varias estaciones de frecuencia modulada que transmiten desde Malasia a través de la frecuencia de 11.665 kHz, lo que permite a las y los diexistas descubrir y captar diferentes opciones desde este exótico país del sudeste asiático, brindando una experiencia inédita en la onda corta.

También hablamos sobre el cierre de las transmisiones de KTWR, desde la isla de Guam, en el Océano Pacífico. Compartimos el llamado de las y los trabajadores de la emisora pública eslovaca de ondas cortas para salvar las transmisiones al exterior de Radio Eslovaquia Internacional.

Homenajeamos a dos emisoras tan diferentes como las recordadas Radio Andina, desde Huancayo, Perú, y Radio Bucarest, desde la capital rumana, que afortunadamente hoy siguen existiendo: la primera, emitiendo solamente en FM, y la segunda, transformada en Radio Rumania Internacional.

Y, como cada semana, repasamos las sugerencias de escucha más interesantes para intentar durante el fin de semana, con la conducción de Juan Sixto y la palabra autorizada de un experto diexista: el doctor Arnaldo Slaen.