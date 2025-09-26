En esta edición de Actualidad DX.com.ar, con la producción de nuestro experto Arnaldo Slaen, les contamos que la Federación Sueca de DX ha encarado muy seriamente el pedido al Parlamento Sueco para la restauración de las emisiones en onda corta de Radio Suecia Internacional.

También compartimos una interesante iniciativa de Radio France a fin de lanzar una nueva estación de radio de servicio pública diseñada para niños y antes de irnos de Europa celebramos un nuevo aniversario de la respetada Rikisutvarpid, la emisora pública islandesa. Ya en Asia conocimos la creación de Radio María India y las razones por las cuales la emisora propagandística Voice of Freedom abandonó sus transmisiones en la onda corta.

Entre otras informaciones de América Latina y ya en la República Argentina tuvimos oportunidad de contarles muy interesantes noticias vinculadas con LU22 Radio Tandil, LU5 Radio Sarmiento y LV1 Radio Colón, disfrutando de grabaciones históricas y bonitos jingles conmemorativos.

Por supuesto que no faltaron las habituales sugerencias de escucha para disfrutar durante el fin de semana, con la conducción de Juan Sixto.