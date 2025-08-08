Durante la edición de ACTUALIDAD DX.COM.AR, nuestro diexista estelar, Arnaldo Slaen, nos lleva de visita radiofónica a Japón, con una de sus emisoras más emblemáticas y fáciles de escuchar: la estación privada de onda corta Radio Nikkei.

También descubrimos desde la sintonía de Bangladesh Betar justamente a Bangladesh, uno de los países más desconocidos del continente asiático que en los últimos años, está realizando una gigantesca transformación que lo ha convertido, entre otros logros, en un gigante de la producción textil y electrónica.

Ya en Asia aprovechamos para conocer varias estaciones clandestinas de onda corta que transmiten desde Corea del Sur hacia Corea del Norte.

Iniciativas como Voice of Martyrs, Furusoto No Kaze o Voice of the People se han convertido en instrumentos o herramientas prograndísticas que desde el sur del Paralelo 38 irradian programas de diferente índole hacia el norte, más precisamente hacia Pyongyang.

Estas radios clandestinas son fácilmente escuchables desde diferentes puntos del planeta, entre ellos la propia Sudamérica.

Volvemos a nuestro continente para enterarnos de las novedades de Radio Nuevo Mundo, de Chile o Radio Panamericana, de Bolivia para luego celebrar o recordar los aniversarios de Radio Cayman, Radio Difusora Taubate o la argentina AM 750.

Naturalmente y como cada viernes, Slaen nos recomienda escuchas más relevantes de los últimos días lo mismo que de las novedades del mundo de la radiodifusión internacional.

Conducción: Juan Sixto.