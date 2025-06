Actualidad DX

Nuestro segmento dedicado al DX ha llegado repleto de novedades en la voz de un referente mundial del diexismo, nuestro especialista Arnaldo Slaen.

En el primer bloque, visitamos Guam, enclavada en el Océano Pacífico, ya que la cadena religiosa Trans World Radio decidió dejar de transmitir sus programas para Asia desde este histórico sitio transmisor.

Luego estuvimos en Tibet para conocer una emisora de onda corta provincial que es bastante fácil de sintonizar desde cualquier parte del planeta.

Las ondas de radio nos llevaron hasta Escandinavia, en el continente europeo y asi descubrimos que Real Mix Radio y Radio Northern Star son dos de las estaciones que han permitido que tanto Finlandia, en el primer caso, así como Noruega en el segundo, tengan presencia en la onda corta.

Les brindamos datos para intentar la captación de dos interesantes emisoras de las denominadas "clandestinas" con Shan News Radio y Voice of the Report of the Week y finalizamos nuestro espacio con una noticia que nos ha llenado de gozo como lo es el posible retorno a la onda corta de la emisora pública de Papua Nueva Guinea.