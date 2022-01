Acto por Cabezas

A 25 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, la Asociación de Prensa de Santa Fe junto con la Asociación de Reporteros Gráficos realizaron un acto en la sede sindical de la APSF.

Bajo las consignas No hay democracia sin justicia. No hay justicia sin verdad. No hay verdad sin memoria, trabajadores y trabajadoras de prensa de Santa Fe recordaron al periodista brutalmente asesinado en Pinamar luego de haber fotografiado al empresario Alfredo Yabrán. Los disparos que terminaron con la vida del fotógrafo fueron considerados un crimen político con un mensaje mafioso que sacudió a la sociedad.

Al finalizar, el secretario general de la APSF y secretario adjunto de FATPREN, Pablo Jiménez, brindó detalles del acto realizado en Santa Fe que se repitió en distintos lugares del país como Villa Mercedes, Villa María, Tucumán, CABA, Rosario, etc.