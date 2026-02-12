Acto en Parque Rivadavia por el Día de la Juventud venezolana y la liberación de presos políticos

En Segundo Round, Hernán Mundo entrevistó a Elisa Trotta, activista de Derechos Humanos y secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, a propósito del acto que se realiza en el Monumento a Simón Bolívar, en Parque Rivadavia, por el Día de la Juventud venezolana.

Trotta recordó que el 12 de febrero conmemora una histórica gesta liderada por jóvenes en 1814, y que la fecha también remite a las protestas estudiantiles de 2014 en Venezuela, reprimidas por el régimen, con víctimas fatales y miles de detenidos.

La dirigente señaló que, pese a la represión, los jóvenes volvieron a movilizarse en las calles del país en reclamo de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos. En ese marco, advirtió que aún persisten presos políticos y que muchas excarcelaciones no implican una libertad plena, ya que se mantienen restricciones judiciales y limitaciones a la expresión pública.

También remarcó la magnitud de la crisis venezolana, con miles de detenidos, ejecuciones extrajudiciales y una migración forzada que alcanza a millones de personas, y sostuvo que la movilización social continúa pese al temor generado por la represión estatal.

El acto en Parque Rivadavia reunirá a familiares de presos políticos y miembros de la comunidad venezolana en Argentina para homenajear a las víctimas y exigir la liberación de los detenidos por motivos políticos.





