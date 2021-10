Acto de lanzamiento de los candidatos a concejales del Frente Todos por Libr

En comunicación con la Profesora Alejandra Rojas, candidata a Concejal del Frente Todos por Libres, comentó que esta noche a las 20 horas, en el Club los Teros van a estar junto a todos los candidatos a concejales para la presentación oficial de los mismos.

Rojas destacó el trabajo y los recorridos que vienen haciendo junto a los demás candidatos del frente de Todos por Libres de cara a las próximas elecciones del 14 de noviembre e interiorizando de las problemáticas de los vecinos, llevando las propuesta y hechos que responde a un plan de gobierno a futuro que se plasma en obras concretas y reales, no son propuestas de campaña, con esto me es más fácil salir a todos lados porque únicamente llevamos propuestas y no llevamos hechos, que es fundamental.