Activan el alerta Sofía por la desaparición de una niña en Cosquín y su tía denuncia demoras en el inicio de la búsqueda

Valeria López, tía de Esmeralda -la menor de 2 años desaparecida el miércoles 18 de marzo en el barrio San José Obrero, en Cosquín (Córdoba)-, reveló que “salió a jugar como lo hacía siempre”.

“Creemos que alguien se la llevó por el lado del campo, no hay otra explicación”, afirmó en diálogo con Nico Yacoy y su equipo en el programa “Primer Round” de Radio Nacional.

La mujer lamentó la demora en el inicio de los rastrillajes por parte de las autoridades desde el momento en que se radicó la denuncia.

Por otra parte, informó que cerca de la casa había “un circo que no funcionaba, acampando, que estaba de paso” y que cuando los familiares que buscaban a la nena les pidieron que los dejaran pasar “no los dejaron, estaban como drogados”.

El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina activó el Alerta Sofía para buscar a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años.

La menor fue vista por última vez el 18 de marzo en el barrio San José Obrero, en Cosquín, Córdoba.

Mide unos 60 centímetros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro ondulado hasta los hombros y ojos marrones.

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