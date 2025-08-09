Aconsejan a las embarazadas controlar su corazón para evitar complicaciones

La Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC) lanzó la campaña Corazón de mamá con el objetivo de que las embarazadas incorporen el control cardiológico dentro de sus estudios de rutina para prevenir complicaciones como la preclampsia y las arritmias.

Durante la gestación el corazón de la mujer trabaja hasta un 50% más para cubrir las necesidades de ambas, remarcó la Federación Argentina de Cardiología (FAC) que acompaña esta iniciativa para generar conciencia y prevención en los cuidados de las futuras mamás.

Este esfuerzo extra, aunque natural, puede revelar o agravar enfermedades cardíacas y vasculares que, si no se detectan a tiempo, ponen en riesgo la vida de madre e hijo.

Frente a esta situación, la SIAC, en conjunto con American Heart Association (AHA) y la Fundación Interamericana del Corazón, con el apoyo de la FAC, presentaron "Corazón de Mamá".

"El corazón de una madre es el motor de dos vidas. Detectar a tiempo cualquier alteración y acompañarla con controles adecuados puede prevenir complicaciones graves como la preeclampsia, arritmias o insuficiencia cardiaca" explicó Lorena Scaglione (MP 16792), cardióloga integrante del Comité de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer de la FAC.

La preeclampsia, la hipertensión gestacional y la miocardiopatía periparto son responsables de una parte importante de las complicaciones graves durante el embarazo y el puerperio.

Por este motivo, es importante que todas las madres incluyan, como rutina del seguimiento de su embarazo, la consulta cardiológica, además del control de glucosa y de la presión arterial.