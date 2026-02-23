Acompanhe o programa em português

O programa da RAE em português desta segunda-feira começou o segmento Ciência & Tecnologia, um espaço para acompanhar descobertas que estão redesenhando o presente e apontando caminhos para o futuro.

Em destaque na coluna desta semana, três avanços científicos argentinos ganharam relevo: pesquisadores do CONICET e da Universidade Nacional de Hurlingham identificaram, em estudos in vitro, que a combinação de cannabidiol (CBD) com o antibiótico colistina pode eliminar bactérias Gram-negativas multirresistentes; paralelamente, o CONICET, a Universidade de Buenos Aires (UBA) e o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França (CNRS) inauguraram um novo laboratório internacional dedicado à dinâmica de fluidos aplicada ao meio ambiente.

Por fim, cientistas do CONICET e parceiros externos conseguiram visualizar, pela primeira vez, como variam ao longo do dia as estruturas internas que produzem energia em neurônios do relógio biológico, usando Drosophila melanogaster como modelo — três notícias que ilustram a vitalidade e a diversidade da pesquisa atual no país.

O programa também comentou novidades da vida cultural argentina. Assim na coluna Cultura & Espetáculos, o documentário argentino Buscando a Shakespeare celebrou sua vitória no Festival Internacional de Cine de Punta del Este, onde recebeu o Prêmio do Público.

Ao mesmo tempo, o cinema argentino lamentou a morte de Juan Carlos Desanzo, cineasta e diretor de fotografia cuja trajetória inclui filmes marcantes como Eva Perón, El Polaquito e En retirada; já no universo musical, a reedição em vinil do clássico ¿Te acordás, Polaco?, gravado por Roberto Goyeneche junto a Aníbal Troilo e relançado pela Sony Music, soma-se à disponibilização digital de seu catálogo para a RCA em meio às celebrações por seu centenário.

Fechando a agenda, o festival Cosquín Rock reafirmou em 2026 seu peso cultural e econômico com shows de bandas como Divididos, Babasónicos e os uruguaios No Te Va Gustar, consolidando seu papel como um dos maiores encontros musicais da região.

Por último, apresentamos um comentário sobre os clássicos do futebol argentino, que traduzem a paixão intensa que marca a história esportiva do país, reunindo rivalidades lendárias como o Superclássico entre Boca Juniors e River Plate, além de confrontos tradicionais como Racing Club contra Independiente e San Lorenzo diante do Huracán.

Mais do que simples partidas, esses duelos carregam décadas de história, disputas memoráveis e forte identidade cultural, mobilizando torcedores e dividindo cidades em dias de jogo.

