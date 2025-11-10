Acompanhe o encontrocon português

O programa da RAE em português desta segunda-feira convida os ouvintes a acompanhar o espaço dedicado a Cultura & Espetáculos, dedicado hoje aos Prêmios Konex à Música 2025 que reconhecem as figuras mais destacadas da última década no cenário musical. O grande destaque será o Prêmio Konex de Brilhante, concedido a Charly García, ícone do rock argentino, em celebração à sua trajetória inovadora e influência duradoura na cultura do país. A cerimônia promete reunir artistas de diferentes gerações para homenagear esse verdadeiro símbolo da música latino-americana.

O segmento Terra & Ambiente, por sua vez, trouxe novidades sobre a mudança climática e o aumento de chuvas em algumas regiões da Argentina e o início, em Belém do Pará, da COP 30.

O programa encerrou com um tango e sua interessante história: Vida Mía, uma canção romântica, bem ao estilo de Osvaldo Fresedo, lançada em 1933 e cantada pela primeira vez pelo cantor Roberto Ray. A versão que escutamos hoje é bem mais moderna: a registrada pela intérprete Lidia Borda.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

