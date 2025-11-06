Acompanhe o encontro português

O programa da RAE em português desta quinta-feira começou com um passeio inesquecível: o segmento Rotas Argentinas levou-nos até Mendoza, uma das joias do oeste argentino, situada aos pés da imponente Cordilheira dos Andes. Conhecida mundialmente por seus vinhedos e pela excelência de seus vinhos — especialmente o Malbec —, a cidade combina natureza, cultura e aventura.

Hoje também apresentamos novidades do mundo da ciência e da tecnologia, com o foco -como é costume- em nosso país e nossa região, e homenageamos -na seção Datas Comemorativas- o poeta e letrista Homero Expósito, responsável junto com o irmão Virgilio, por algumas das peças mais belas do tango.

