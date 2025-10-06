Acompanhe o encontro en português

O programa da RAE em português desta segunda-feira começou ho je com informações dedicadas à Ciência & Tecnologia na Argentina, um espaço para acompanhar os avanços científicos, as inovações tecnológicas e as iniciativas que estão transformando a pesquisa e a indústria no país.

A música, sempre presente nas ondas da RAE, teve hoje especial destaque no segmento Artista do Dia, dedicado a uma das vozes mais emocionantes e autênticas do tango contemporâneo: María Volonté.

Além de ser uma das vozes mais expressivas do tango atual, combinando tradição e inovação, María Volonté transitou do tango clássico a fusões com jazz, bossa nova e blues, conquistando reconhecimento nacional e internacional, incluindo o Prêmio Gardel e sua participação no Tiny Desk Concert da NPR.

Por último, apresentamos a coluna dedicada à Cultura & Espetáculos da Argentina, um espaço para acompanhar lançamentos teatrais, exposições de arte, shows musicais e festivais que movimentam o país.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.