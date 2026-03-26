Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quinta-feira começou com o segmento Cultura & Espetáculos, espaço para ficar por dentro das novidades do mundo das artes, da música, do teatro e do cinema, com o foco em nosso país.

Continuamos com um comentário sobre uma personagem singular da história argentina: Hipólito Bouchard, um marinheiro e corsário francês que se tornou uma figura histórica importante na Argentina e na América do Sul durante as guerras de independência contra a Espanha.

Por último, foi homenageado o músico Miguel Abuelo e sua banda Los Abuelos de la Nada, na seção Artista do Dia.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.