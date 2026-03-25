Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quarta-feira nos levou de passeio com o Rotas Argentinas e visitamos a província de Misiones, um dos destinos turísticos mais fascinantes do país, marcada por uma exuberante natureza subtropical. Seu principal atrativo são as Cataratas do Iguaçu, um dos maiores conjuntos de quedas d’água do mundo e reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade.

Além disso, Misiones abriga a rica herança das Ruínas Jesuíticas de San Ignacio, que revelam a história das missões jesuíticas na região. Com selvas densas, rios imponentes e uma biodiversidade única, é um destino ideal para ecoturismo, aventura e contato direto com a cultura guarani.

A programação continuou com o segmento Terra & Ambiente, um espaço para refletir sobre a terra que habitamos, o ambiente que nos sustenta e as escolhas que fazemos todos os dias, individuais e coletivas, que impactam diretamente o nosso futuro.

Tivemos também a seção Artista do Dia, onde o destaque foi hoje José Larralde, um dos maiores nomes do folclore argentino, reconhecido por sua voz grave e estilo profundamente autêntico. Ele construiu uma carreira marcada por letras que retratam a vida rural, as injustiças sociais e o universo do gaúcho.

O programa contou, por último, com um comentário em homenagem a Rodolfo Mederos, um destacado bandoneonista, compositor e arranjador, membro das orquestras de Astor Piazzolla e Osvaldo Pugliese, cuja trajetória transita entre o tango tradicional e propostas inovadoras.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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