Acompanhe o encontro em portuguēs

O programa da RAE em português desta segunda-feira traz a biografia e trajetória de um grande compositor e diretor de tango, considerado o “bandoneonista-mor” de Buenos Aires, chamado Aníbal Troilo, um homem que dominou a cena musical portenha durante a considerada “época de ouro” do tango.

O encontro também traz novidades da Ciência e da Tecnologia e um comentário especial sobre o general José de San Martín, um militar e político argentino, conhecido por ser o libertador da Argentina e do Chile, além de ter proclamado e promovido a independência do Peru. É uma das figuras mais importantes das guerras de independência hispano-americanas, juntamente com Simón Bolívar.

E, não menos importante, no encontro de hoje temos música: “Me siento mucho mejor”, de autoria de Charly García, também por ele interpretada; “Kilómetro 11”, um clássico do repertório folclórico, com ritmo de chamamé, tocado por Antonio Tarragó Ros e, já para encerrar, uma delicada versão em espanhol da música do brasileiro Chico Buarque “O meu guri”, na voz do argentino Pedro Aznar.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.