Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quinta-feira começou com o segmento Cultura & Espetáculos, espaço para ficar por dentro das novidades do mundo das artes, da música, do teatro e do cinema, com o foco em nosso país.

Continuamos com um comentário sobre um capítulo da história argentina pouco conhecido: a primeira declaração da independência, que foi bem mais plural e revolucionária que àquela que finalmente foi aprovada em 1816.

Por último, foi homenageado o grande pianista argentino Bruno Gelber, na data do seu nascimento.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

Contacte-nos!!!

rae.julietagalvan@gmail.com

qslrae@gmail.com

https://www.radionacional.com.ar/category/rae/portugues/