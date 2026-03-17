Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

Na sequência, apresentamos um comentário sobre cinema argentino, onde o destaque foi para “O segredo dos seus olhos”, dirigido por Juan José Campanella, um filme que articula de forma magistral memória, justiça e afetos ao narrar a investigação de um crime não resolvido durante a década de 1970 na Argentina.

Vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, a produção destaca-se não apenas pela qualidade narrativa e estética, mas também por sua potência crítica e emocional.

Também tivemos uma recordação: em 17 de março de 1992, um atentado contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires deixou 29 mortos e 242 feridos, marcando profundamente a história argentina. O ataque, realizado com um carro-bomba, destruiu o edifício e atingiu áreas vizinhas, vitimando majoritariamente civis.

Considerado o primeiro atentado terrorista internacional no país, inaugurou um período de preocupação com o terrorismo global.

Décadas depois, sem condenações definitivas, a data permanece como símbolo de memória, justiça e compromisso com a paz.

Por último, tivemos música: na seção “Artista do Dia”, exploramos as produções e premiações de uma geração de músicos argentinos que vem se destacando nos chamados gêneros urbanos. De Trueno e Nicki Nicole a Ca7riel & Paco Amoroso, entre vários outros, fizemos uma revisita à música argentina contemporânea que conquista público dentro e fora do país.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.