Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta segunda-feira começou o segmento Ciência & Tecnologia, um espaço para acompanhar descobertas que estão redesenhando o presente e apontando caminhos para o futuro. Hoje, entre outras novidades, falamos sobre um novo fóssil patagônico de cerca de 95 milhões de anos, que revelou informações que estão reescrevendo a história evolutiva de um grupo enigmático de dinossauros carnívoros, conhecidos como alvarezsaurídeos.

O programa também comentou a história da participação dos afrodescendentes nas lutas pela independência do que é atualmente a República Argentina, uma história pouco contada e não valorizada.

Por último, apresentamos, em nosso espaço Artista do Dia, a cantora e compositora argentina Fabiana Cantilo, reconhecida como uma das vozes femininas mais importantes do rock local, quem ao longo de sua trajetória, construiu uma carreira solo sólida, marcada por interpretações intensas e álbuns populares, consolidando seu lugar na história da música argentina.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.