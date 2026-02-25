Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quarta-feira nos levou de passeio com o Rotas Argentinas e visitamos a província de Catamarca: a joia oculta dos Andes, no noroeste do país, região que encanta com suas paisagens áridas e montanhosas, onde o deserto encontra a imponência da Cordilheira dos Andes.

Destacam-se atrações como o imenso Campo de Piedra Pómez, com suas formações rochosas brancas esculpidas pelo vento, e o majestoso Nevado Ojos del Salado, um dos vulcões mais altos do mundo. Entre salares, lagoas andinas e povoados históricos, Catamarca revela uma beleza natural única e ainda pouco explorada. Venha de passeio conosco!

A programação continuou com o segmento Ciência & Tecnologia, apresentando novidades e achados da atividade científica e tecnológica argentina.

O programa contou, por último, com um comentário sobre a trajetória da intérprete de tango María Volonté, de grande projeção internacional, a quem também escutamos em algumas das suas músicas mais emblemáticas.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.