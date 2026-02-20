Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta sexta-feira contou com o DX.COM.AR, segmento dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnaldo Slaen.

Também tivemos a seção dedicada a informações da saúde e do bem-viver, onde ficamos por dentro de uma pesquisa inédita que está criando uma ‘cartografia’ para decodificar o cérebro do homem pré-histórico, homenageamos a psicanalista argentina Eva Giberti e até houve dicas sobre como preparar lancheiras saudáveis.

Por último, na seção Datas Comemorativas, falamos no grande escritor Horacio Quiroga, sua vida trágica e suas principais obras.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.