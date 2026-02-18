Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quarta-feira nos levou de passeio com o Rotas Argentinas e visitamos a cidade de La Plata, capital da província de Buenos Aires, um verdadeiro símbolo de planejamento urbano e riqueza cultural na Argentina. Fundada em 1882, foi projetada com um traçado geométrico inovador, em forma de grade com diagonais que facilitam a circulação e criam perspectivas únicas.

Conhecida como “a cidade das diagonais”, La Plata encanta com suas praças arborizadas, sua imponente Catedral neogótica e seus edifícios históricos que refletem o espírito progressista do final do século XIX.

A programação continuou com a apresentação de mais um capítulo da série dedicada ao cinema argentino, onde o destaque foi para Belén, um filme que agita o debate sobre direitos e justiça na Argentina.

Dirigido por Dolores Fonzi, inspirado em fatos reais, o filme explora a luta de uma jovem de Tucumán e sua advogada, causando impacto internacional e reacendendo a discussão sobre igualdade e autonomia feminina.