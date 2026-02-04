Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta quarta-feira nos levou de passeio até um dos cantos mais fascinantes e intocados da Patagônia Atlântica: com o Rotas Argentinas visitamos o sul do país, a costa patagônica, para conhecer Las Grutas, um dos balneários mais surpreendentes da Argentina. Um convite a viver a Patagônia de um jeito diferente.

O programa contou, também, com um comentário sobre o artista plástico argentino Carlos Alonso, um dos pintores mais intensos, complexos e influentes da arte argentina do século XX.

Nascido em 1929, em Tunuyán, na província de Mendoza, Alonso construiu uma obra marcada pela força expressiva, pelo traço incisivo e por um compromisso inabalável com a realidade social e política do seu país.

Tivemos, ainda, o segmento Ciência & Tecnologia, com novidades da atividade científica do nosso país e o espaço Artista do Dia, onde visitamos a trajetória do jovem Luck Ra!

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.