Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta segunda-feira começou o segmento Ciência & Tecnologia, um espaço para acompanhar descobertas que estão redesenhando o presente e apontando caminhos para o futuro. Hoje, entre outras novidades, falamos numa revisão abrangente sobre os besouros (Coleoptera: Scarabaeinae) na Argentina, publicada por uma equipe de pesquisadores do CONICET (Conselho argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas) identificando lacunas de conhecimento sobre as funções ecológicas desses insetos e seu impacto na produção pecuária sustentável.

O programa também comentou eventos ocorridos em 2 de fevereiro: a primeira fundação de Buenos Aires em 1536; a promulgação em 1813 da “liberdade de ventre”, uma medida que determinou que todos os filhos nascidos de mães escravizadas a partir dessa data seriam considerados livres; e a celebração do Dia Mundial das Zonas Úmidas, em comemoração à assinatura, em 1971, da Convenção de Ramsar, um tratado internacional voltado à conservação e ao uso sustentável das zonas úmidas.

Continuamos com a seção Sabores Argentinos, na qual o destaque foi para os churros, famosos pela massa mais grossa e macia, levemente crocante por fora e bem aerada por dentro, o que os torna irresistíveis desde a primeira mordida. Diferente de outras versões, os churros argentinos costumam ser recheados generosamente com doce de leite, conhecido pela textura cremosa e sabor intenso, considerado um dos melhores do mundo.

Por último, apresentamos, em nosso espaço Artista do Dia, o músico BZR, representante muito bem-sucedido da chamada música urbana.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.