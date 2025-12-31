Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta segunda-feira começou o segmento Rotas Argentinas, que nos levou de passeio pela Península Valdés, na Patagônia, uma importante reserva natural reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO.

A área é especialmente reconhecida pela rica biodiversidade e por ser um dos melhores lugares do mundo para a observação da vida marinha, como baleias-francas-austrais, leões-marinhos, elefantes-marinhos e pinguins.

Seu território é formado por estepes áridas, falésias e praias extensas, criando um ecossistema único onde espécies terrestres e marinhas convivem.

Continuamos, na sequência, homenageando Manuel Puig, um importante escritor argentino que se destacou por inovar a narrativa latino-americana ao misturar linguagem literária com elementos da cultura popular, como o cinema, os folhetins e os diálogos do cotidiano.

Sua obra mais conhecida, O beijo da mulher-aranha, aborda temas como identidade, política e sexualidade, alcançando reconhecimento internacional e sendo adaptada para o cinema e o teatro.

Por último, apresentamos, em nosso espaço Artista do Dia, a banda argentina de rock Los Tipitos, conhecida por seu estilo que mistura pop rock, letras cotidianas e melodias cativantes.

O grupo ganhou maior projeção nacional nos anos 2000, especialmente com canções como “Campanas en la noche” e “Silencio”, que se tornaram grandes sucessos nas rádios argentinas.

Acompanhe o encontro junto a Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.