Acompanhe o encontro em português

O programa da RAE em português desta terça-feira começou com o “DX.COM.AR”, espaço dirigido ao público dexista, que prepara o especialista Arnarlo Slaen.

Na sequência, apresentamos um comentário sobre O Clã, um filme argentino de 2015, dirigido por Pablo Trapero, inspirado em fatos reais ocorridos nos anos 1980. A trama acompanha a família Puccio, que mantinha uma aparência comum de classe média enquanto comandava uma série de sequestros e assassinatos a partir da própria casa.

Com uma atmosfera tensa e atuações marcantes, o filme explora o contraste entre a vida familiar e a violência escondida, além de criticar a hipocrisia social e os resquícios da ditadura na Argentina.

O talentoso pianista brasileiro de jazz Tenório Jr., assassinado em 1976 na Argentina durante a ditadura militar, após ser detido de forma arbitrária, e cujos restos foram identificados e devolvidos ao Brasil recém neste ano, também fez parte do nosso programa.

E, por último, falamos em Enrique Santos Discépolo, um dos grandes poetas e compositores do tango argentino, responsável por dar ao gênero uma densidade filosófica e social inédita, que soube transformar o tango em um espaço de reflexão amarga sobre a condição humana, a injustiça social e o desencanto moderno.

Suas letras, marcadas por ironia, dor e lucidez crítica, retratam um mundo atravessado pela hipocrisia, pela desigualdade e pela perda de valores, como se vê em tangos emblemáticos como Cambalache, Yira Yira e Uno.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.